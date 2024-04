Milano, tabaccaio preso a calci e pugni per il Rolex da 50mila euro: il video choc del pestaggio

Martedì 23 Aprile 2024, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 14:48

(LaPresse) La Polizia ha arrestato tre giovani – un italiano, un serbo e un brasiliano – accusati di rapina aggravata e delle lesioni aggravate commesse ai danni del titolare di una tabaccheria in centro città. L'attività di indagine condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Milano ha avuto origine a seguito della violenta rapina commessa lo scorso 8 marzo 2024 in via Paolo da Cannobbio: mentre era nei pressi della propria tabaccheria, il titolare 59enne è stato raggiunto da tre giovani che lo hanno aggredito con calci e pugni al volto, facendolo cadere con violenza. I tre hanno comunque continuato a colpirlo con calci al viso, strappandogli dal polso un orologio Rolex del valore di circa 50mila euro. L'uomo, a seguito dell'aggressione, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico di Milano, dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico-faciale e fratture multiple al viso, con una prima prognosi di 30 giorni.