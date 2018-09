Versace in vendita, c'è l'accordo con Michael Kors

C'è l'accordo per la cessione di Versace a Michael Kors: la comunicazione ufficiale è attesa per queste ore.

L'accordo per la cessione sarebbe stato definito e verrà comunicato nelle prossime ore al mercato, ma ancora prima ai dipendenti, convocati in riunione da Donatella Versace domattina. Oltre a Michael Kors si sarebbero fatti avanti Tapestry, il colosso che ha in portafoglio i marchi Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman e di Jimmy Choo, marchio londinese acquisito nel 2017 per un miliardo di dollari. La Medusa è già per il 20% nelle mani del fondo di private equity Blackstone.

Ultimo aggiornamento: 16:49

