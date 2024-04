Vinted regina del second hand, ricavi su del 50% nel 2022. Come usarla per vendere, comprare (e cosa c'è da migliorare)

«L'ho preso su Vinted». Una frase che è diventata una costante all'annosa domanda "bello questo, dove lo hai comprato?". Ottanta milioni di iscritti e ricavi che nel 2022 sono aumentati del 50% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 370,2 milioni di euro. Quella che oggi è la più grande piattaforma di second hand è stata fondata nel 2008 a Vilnius, Lituania. Progressivamente si è aperta a 20 diversi paesi europei e, negli ultimi anni, è letteralmente esplosa.

Vinted, i numeri

In Italia, spiega il ceo Thomas Plantenga al Sole 24 Ore, Vinted è presente dal 2020 e conta 11 milioni di membri registrati. «I motivi di questo successo sono molti, a partire dal grande interesse culturale degli italiani per la moda - dichiara - ma anche la forte crescita di consumi sostenibili.

E molti usano Vinted per mitigare gli effetti dell’inflazione sulle loro abitudini d’acquisto». In effetti, se una blazer fast fashion costa una quarantina di euro, è facile che un capo molto simile si trovi su Vinted a metà prezzo. E allora, la piattaforma second hand è diventata una valida alternativa, se non meta principale dello shopping.

I prodotti di lusso

La piattaforma ha recentemente acquistato Rebelle, i cui utenti il 15 aprile migreranno su Vinted. Risultato, più prodotti e più fasce di prezzo.«Abbiamo rilevato il servizio di autenticazione di Rebelle, sia con dei filtri nel momento della transazione, sia con dei team di esperti che esamina i prodotti acquistati con questo servizio nei nostri hub di Amburgo e Londra - spiega il Ceo - Il servizio è già disponibile in Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, Belgio, Spagna e Italia, per migliaia di marchi, ai quali ne stiamo aggiungendo continuamente degli altri». Con la verifica dei prodotti firmati, Vinted si apre anche al mercato del resell di lusso.

Come funziona

Per vendere e acquistare su Vinted basta creare un profilo. Si può scegliere di seguire i propri utenti preferiti, ricevendo notifiche ogni volta che mettono in vendita un nuovo capo, o andare per ricerche di ciò che interessa. Per vendere si pubblicano alcune foto del capo e si stabilisce il prezzo: chi vuole acquistare può scegliere di fare un'offerta inferiore che poi il venditore sceglierà se acquistare o meno. Le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente: chi vende riceverà un'etichetta di spedizione (che funziona con Poste Italiane o in alcuni tabaccai e sedi autorizzate). Il tracking è disponibile una volta che il prodotto viene spedito. Quando arriva, l'acquirente può segnalare eventuali problemi oppure concludere la transazione con successo. Il ricavato viene accreditato su un saldo Vinted che poi si può scegliere di trasferire su una carta o un conto abilitato.

Le problematiche

Unico neo: i prezzi sono di solito molto bassi e può essere difficile riuscire a vendere capi e accessori con un prezzo sopra la media. Altro piccolo problema riguarda l'assistenza post vendita: se il prodotto non è conforme alla descrizione il tutto resta da gestire tra venditore e acquirente a livello privato.