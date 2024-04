Daphne Selfe, la modella più anziana al mondo ha 95 anni. «I miei segreti? Champagne, broccoli, la crema Nivea e gli amici»

Si chiama Daphne Selfe e con i suoi 95 anni è ufficialmente la modella più anziana la mondo. Lunga chioma bianca, sorriso e buonumore, ha (ri)cominciato a sfilare a 70 anni e da allora è tra le modelle più longeve del fashion business.

Daphne Selfe, il debutto e la rinuncia alla moda (per la famiglia)

Nata nel 1928 a Londra, Daphne fece il suo debutto sulle passerelle a 21 anni quasi per caso: con un concorso per il nuovo volto della cover di una rivista locale.

Poi, lo stop (temporaneo) alla carriera per la scelta di dedicarsi al marito e ai tre figli. Nel 1998, dopo la morte di Jim Smith, il marito produttore, il ritorno sulle passerelle con la London Fashion Week. Da lì le copertine e le pubblicità non si sono mai fermate: da Vogue a Dolce&Gabbana.

I segreti di bellezza (e longevità)

Ma quali sono i suoi segreti? Un calice di champagne, i broccoli e una skincare senza creme costose: il suo must è infatti la crema Nivea, come ha rivelato in una recente intervista al Telegraph. «Mi piace bere un calice di champagne durante le occasioni speciali, se è il compleanno di qualcuno, o il mio». Il resto del tempo, Daphne mangia bene, come ha imparato durante la guerra. «Bisogna sempre mangiare molte verdure, come i broccoli. Anche se non direi che sono i miei preferiti. A casa li coltivavamo sempre nel nostro orto», spiega. E la sua skincare non include prodotti da centinaia di euro, ma quelli della Nivea, reperibili praticamente in tutti i supermercati.

Importante anche la vitamina D, che produce con passeggiate all'aria aperta, e gli animali domestici tra i quali è cresciuta (ma c'erano anche la volpe Vicky, il corvo Johnny e i due scoiattoli Ping e Pong). Se volete arrivare a 95 anni come lei, non dovete dimenticare la vita sociale (riunire gli amici anche sooo per un caffè, ma le piacciono anche le feste a casa).

Longeva come lei c'è l'italiana Carmen Dell'Orefice, 92 anni. Nascondere le rughe? Non serve. Le vogliamo bene in vista, per ricordarci che vanno bene per tutte e, soprattutto, non passano mai di moda.