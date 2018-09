(Teleborsa) - I rumors sul possibile acquisto di Versace mandano a picco i titoli Micheal Kors. Le azioni del brand americano stanno infatti crollando a Wall Street con un ribasso di oltre 7 punti percentuali, con gli investitori che sembrano non apprezzare il possibile acquisto della maison italiana.



Secondo indiscrezioni di stampa Versace starebbe trattando le con alcuni soggetti americani per il passaggio di proprietà ad una cifra indicata in 2 miliardi di dollari.



