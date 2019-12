Pantone annuncia il colore del 2020: sarà il Classic Blue

"Qualcosa di blu" per tutti. Pantone lo ha appena decretato: Classic Blue sarà il colore dell'anno prossimo. Niente ceruleo (come nel 2000) o varianti poco ortodosse: la tinta dell'anno sarà la nuance più profonda e pura, quella, per intenderci, che tinge il cielo subito dopo il tramonto.

E in effetti la rinascita del blu è già in atto in questi ultimi scampoli di 2019, come dimostrano gli ultimi look delle icone di stile reali Kate Middleton e Meghan Markle nonché svariati capi saliti recentemente in passerella. «Le qualità rassicuranti del Classic Blue sono una promessa di protezione e mettono in luce il nostro desiderio di una base solida a partire dalla quale costruire», spiega Pantone. Quale miglior augurio per l'anno prossimo?



