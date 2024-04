Week end fuori, cosa mettere in valigia? I look in base alla destinazione: oversize a Copenaghen, blazer e jeans a Barcellona

Week end di primavera, borsone pronto e destinazione che vai, outfit che trovi. Dalle città europee a un rilassante ponte lungo in spiaggia, dalla camicia di lino al pareo, ecco i look da sfoggiare in base alla meta delle vacanze (anche se brevi).

Barcellona: giacca e jeans per l'estate infinita

Un fine settimana a Barcellona? Tra una visita alla Sagrada Familia e una capatina al Parc Guell il look d'ordinanza sono jeans, scarpe comode (magari sneakers), maglia colorata e un blazer, che fa sempre la sua figura nelle foto.

Le serate catalane possono essere ancora fredde: non dimentichiamo di portare una giacca e magari un pullover da indossare con nonchalance sopra, tipo maxi sciarpa.

Copenaghen, strati su strati per il nord più trendy

La città scandinava è nota per i suoi negozi esclusivi e per il prêt-à-porter mescolato a capi vintage: la sua fashion week, sottovalutata dagli addetti ai lavori, è però una delle più modaiole in assoluto soprattutto per lo streetstyle. Così possiamo lasciarci ispirare dalle Scandi girls e a puntate tutto sul layering: via libera a camicie, cardigan e blazer oversize, necessari per affrontare le ancora rigide temperature primaverili del nord, abbinate a pantaloni sartoriali in colori neutri.

Parigi, french style per la capitale del bon ton



Un look da perfetta parigina? Prendiamo spunto da Emily in Paris (che però ora gira a Roma) basta abbinare pezzi più eleganti con quelli più tradizionali. Per esempio, una gonna midi satinata con un maglione a collo alto, e magari scarpe dallo stile vintage, come ad esempio le Mary Jane. Naturalmente, non possono mancare i viralissimi fiocchi che addobbano ogni capo e accessorio, e particolarmente adatti ad impreziosire un’acconciatura.

Berlino, via libera al vintage (e al genderless)



La capitale della Germania è nota soprattutto per il suo stile alternativo che spesso si ispira alle decadi passate. Per adattarsi, occorre puntare su capi che abbiano un tocco vintage, come jeans ampi, maglioni oversize e sneakers comode. Per dare un tocco di originalità al look, la tendenza che più si adatta alla capitale tedesca è senza dubbio quello dei metalli preziosi, perfetti non solo per le serate di festa, ma anche nella vita di tutti i giorni: aggiungete tocchi d'oro e d'argento ai vostri outfit, che siano piumini, top luminosi o pantaloni metallizzati.

Inoltre, si può anche sperimentare con capi maschili: per esempio, una camicia da uomo può dare una bella svolta all'intero look.