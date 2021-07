Bandiera blu e verde, festa e cerimonia di consegna al Lido di Latina

Mercoledì 21 Luglio 2021, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 08:59

Si terrà ogg, mercoledì 21 luglio, alle 18 a Capoportiere (Piazzale Loffredo), la Festa delle Bandiere durante la quale avverrà la cerimonia di consegna della Bandiera Blu 2021 al Comune di Latina e delle Bandiere Verdi alle scuole del programma Eco-Schools.

Saranno presenti il sindaco Damiano Coletta, l’assessore all’ambiente Dario Bellini e il presidente di Fee Italia Claudio Mazza.

Per l’occasione sarà presente anche il personale dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina che distribuirà gadget e materiale informativo sulle iniziative in materia ambientale.