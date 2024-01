Viaggia con il lampeggiante blu sull'auto: denunciato pescarese di 57 anni

Se doveva essergli utile semplicemente per farsi largo quando non aveva voglia di stare in coda con l’auto, o se magari volesse utilizzare il lampeggiante per simulare di essere un appartenente alle forze di polizia resta ancora da capire. Fatto sta che un cinquantasettenne pescarese, che comunque alle forze dell’ordine è già conosciuto, è stato denunciato l’altra sera dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Pescara per possesso di segni distintivi contraffatti.

I militari, nel corso di un controllo sul territorio, condotto sotto la direzione del capitano Giovanni Rolando, hanno notato l’uomo che passava a bordo della sua autovettura, una Volkswagen Touran.

Hanno quindi deciso di effettuare un controllo ed hanno fermato la monovolume. Quando si sono avvicinati hanno potuto vedere che, posizionato sul cruscotto, all’interno del veicolo, c’era un dispositivo lampeggiante molto simile a quello utilizzato dalla polizia. Accanto un foglio con l’intestazione “Ministero dell’Interno dipartimento di pubblica sicurezza”, che poteva risultare simile a un accreditamento. In realtà era una sorta di autocertificazione simile a quelle utilizzate durante l’emergenza sanitaria.