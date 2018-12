Moda, il rosa delle barriere coralline sarà il colore del 2019

Lo vedremo su abiti e accessori, sfilerà in passerella e inonderà la moda: è il Living Coral, numero 16-1546, il colore Pantone del 2019. «Una tonalità corallo piena di vitalità con un accenno dorato che infonde energia e ravviva con delicatezza», viene definito dal brand che da anni detta le tendenze in fatto di colori. «Socievole e vivace», il Living Coral «è un colore rassicurante che si manifesta nella natura che ci circonda e che mostra al contempo una vivace presenza sui social media», sottolinea il brand americano che lo ha appena annunciato. In particolare, «nella sua grandiosa, seppur più sfuggente, manifestazione sottomarina questa tonalità vivificante ed effervescente incanta l'occhio e la mente. Al centro del nostro vivido ecosistema cromatico naturale, Pantone Living Coral ricorda come le barriere coralline siano un variegato caleidoscopio di colori». © RIPRODUZIONE RISERVATA