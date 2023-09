Ha mal di gola e prende una pasticca, Alessandro Scocco stroncato da un malore a 34 anni. Ecco cosa è successo

POTENZA PICENA - Una cena tranquilla in famiglia, in una serata di fine estate. Poi il bisogno di assumere un farmaco per placare il mal di gola. Ma quella che potrebbe sembrare un’azione comune ha squarciato, nel giro di pochi istanti, la tranquillità quotidiana in un’abitazione di Porto Potenza (Macerata), nella zona Spinnaker. Un malore fatale. Si è spento così il sorriso di Alessandro Scocco, 34 anni, dipendente della Lm Stampi di Grottazzolina (Fermo). Probabilmente uno choc anafilattico non ha lasciato scampo al giovane molto conosciuto in città per la sua energia e la passione per lo sport che lo rendevano un amante della compagnia e del divertimento. Ma sarà l’autopsia - disposta dal magistrato sul corpo del 34enne - a stabilire le cause del decesso. Per ora resta lo strazio di fronte a una tragedia che ieri mattina ha segnato il risveglio dell’intera comunità potentina. Il fatto, infatti, risale a martedì sera, quando il giovane si trovava nella casa di famiglia per una cena insieme. Dopo il momento conviviale il ragazzo - che lamentava da qualche giorno il mal di gola - avrebbe assunto un farmaco da banco per alleviare il dolore. Subito dopo ha avvertito un malore. I familiari hanno subito fatto scattare l’allarme. Sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono arrivate un’ambulanza della Croce Rossa di Porto Potenza e l’automedica. Per più di un’ora i sanitari hanno provato a rianimare il giovane, ma per Scocco non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato vano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Potenza Picena e i militari della Compagnia di Civitanova guidati dal capitano Massimo Amicucci. Presente anche il medico legale Antonio Tombolini che ora si occuperà di svolgere l’autopsia sul corpo del 34enne.

La salma si trova al momento all’obitorio dell’ospedale di Civitanova in attesa dell’esame che potrà chiarire le cause del decesso.