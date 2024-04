Travolta da un furgone a 19 anni mentre fa jogging: Sara Piancatelli si laurea in Lingue dopo il coma

TOLENTINO (Macerata)- L’investimento, il coma, la riabilitazione e la rinascita. La tolentinate Sara Piancatelli, di 23 anni, ha sfoderato tutta la sua tenacia e ha coronato un sogno, conseguendo la laurea triennale in Lingue e culture straniere occidentali e orientali. Cinque anni fa fu travolta da un furgone mentre faceva jogging in contrada Ributino. Fu ricoverata a Torrette, dove venne trasportata in eliambulanza. Finì in coma per oltre due settimane, lottando contro la morte. E dopo aver vinto la battaglia più importante, ora ha raggiunto l’importante traguardo di diventare dottoressa. Il titolo è stato conseguito nel tardo pomeriggio di martedì scorso all’ateneo di Macerata, davanti ai familiari, al fidanzato Enrico Meschini e agli amici.

L'IMPEGNO

Sara dopo l’incidente è stata sostenuta ogni giorno, con grande dedizione, dai genitori Andrea Piancatelli e Anna Maria Palazzesi e dal fratello Michele, 20 anni, che studia all’Università di Ancona per diventare fisioterapista.