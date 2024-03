Gionatan Vittori voleva fotografare il cielo sul tetto, scivola e muore a 15 anni: «Figlio mio strappato agli abbracci»

GROTTAZZOLINA - Una notte maledetta, il pavimento scivoloso all’altezza del lucernaio per la pioggia caduta fino a quel momento. Il volo nell’asfalto. Gionatan Vittori, 15 anni, è morto così, nel buio. Una tragedia che toglie il fiato. Si può dare un senso a tutto questo? «Angelo mio adorato - scrive la mamma Marzia Brancozzi in un post su Facebook - possa gioire in cielo con il Signore che ha permesso che fossi strappato da me, dai miei abbracci, dai nostri abbracci, da noi, dai tuoi cari, dai tuoi amici».

Gionatan Vittori morto, cosa è successo

Cerca nel cuore e nella fede le parole per salutare il figlio. Ma è difficile. Come sarà difficile cercare di confortare lei, il marito Fabrizio e gli altri figli oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa del Santissimo Sacramento dove si terranno i funerali. Il sindaco Alberto Antognozzi ha proclamato il lutto cittadino. Ci sarà tutto il paese (provincia di Fermo), ci saranno gli amici e i compagni di scuola, i ragazzi della M&G Scuola Pallavolo.

Ricordi che si rincorrono anche al Liceo scientifico di Fermo, che Gionatan frequentava con ottimo profitto. Ieri mattina un mazzo di fiori al posto del banco vuoto. Ricordi che si sommano alla ricostruzione della tragedia ormai completata dai carabinieri. Sul posto, in via Mazzini, erano andati i militari del Nucleo radiomobile di Fermo con i colleghi della stazione, sempre di Fermo. Decisivo il messaggio vocale whatsapp che il ragazzo aveva inviato a un compagno di classe nel cuore della notte. Intorno alle 3 era salito sul tetto per fotografare il cielo. E aveva subito voluto informarlo con una breve frase scherzosa, lui che sfidava il freddo su quel tetto. Voleva corredare a modo suo, con scrupolo e allegria, una ricerca in classe e, di sua spontanea volontà, gli era venuto il desiderio di scattare qualche immagine. Sogni da adolescente. Quando i carabinieri, informati dalla dirigente Marzia Ripari, hanno acquisito il messaggio, lo hanno fatto ascoltare ai genitori che sono scoppiati in un pianto senza fine. All’inizio non si era nemmeno esclusa la pista del gesto volontario anche se, conoscendolo, sembrava impossibile. E infatti era impossibile. «Era un ragazzo - dice lo zio don Enrico Brancozzi, fratello della mamma - tanto intelligente, molto vispo, molto ironico, amante della vita e delle cose belle che la vita offre. Una leggerezza a 15 anni si può commettere, ma è una leggerezza che gli è costata la vita».