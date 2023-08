Giovedì 31 Agosto 2023, 07:48 - Ultimo aggiornamento: 07:50

Era andata a Rieti con il marito per una gita di una giornata, in occasione della fiera mondiale del peperoncino, ma un malore nella piazza centrale della città le è stato fatale. Anna Maria Selli, 73 anni romana, è morta nel primo pomeriggio di ieri in piazza Vittorio Emanuele II nel capoluogo della Sabina, stroncata da un infarto mentre stava passeggiando tra gli stand che avrebbero aperto poche ore dopo, per la rassegna dedicata al peperoncino. Immediati i soccorsi, con un'ambulanza del 118 e un'automedica. Erano da poco passate le 14.30, quando la donna e il marito, da via Garibaldi, erano giunti nella piazza, nel cuore di Rieti.

Improvvisamente, proprio mentre stava passando davanti alla sede del Comune, Selli si è accasciata in strada. Il marito ha provato a farla rialzare, ipotizzando una semplice caduta. Sono intervenuti altri passanti, che hanno aiutato a portare la donna all'interno di un locale sulla piazza, all'angolo con via Roma, dove per quaranta minuti medici e infermieri hanno tentato di rianimarla: al coperto, perché intanto su Rieti aveva iniziato a piovere e la temperatura si era abbassata. Purtroppo intorno alle 15.30 ai sanitari non è restato altro che arrendersi. «Abbiamo visto la donna cadere da sola - racconta Flaminia Angelucci, di un'attività commerciale in via Cintia. - Credo che i soccorsi siano stati chiamati da un esercente e l'ambulanza è arrivata tra gli stand poco dopo. I sanitari hanno fatto di tutto per cercare di rianimarla e alla fine erano veramente affranti». Momenti di apprensione tra i passanti, che inizialmente non avevano compreso cosa stesse accadendo. La piazza è stata transennata, visto che si stava iniziando ad affollare di visitatori, in parte giunti proprio da Roma, per la fiera che ha preso il via ieri. In molti hanno cercato di sostenere il marito, visibilmente sconvolto da quanto accaduto.

Anna Maria Selli era una docente in pensione, abitava tra Prenestina e Casilina e aveva insegnato in diversi istituti della Capitale. Insieme al marito, era giunta nel capoluogo della Sabina ieri mattina e la coppia avrebbe fatto rientro nella Capitale già nella serata, dopo l'inaugurazione della fiera. Gite di una giornata che, a quanto appreso, marito e moglie erano soliti compiere, anche negli ultimi mesi quando la donna aveva avuto alcuni problemi di salute. Ma Rieti dista solo un'ottantina di chilometri da Roma.

Nella piazza è arrivata anche la polizia, ma sulle cause non ci sono dubbi e la salma ha fatto rientro nella capitale già nella serata di ieri.