Il pentito accusa: «Cinquanta euro per ogni voto a Maietta»

di Marco Cusumano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ultimo interrogatorio del pentito che ha dato il via all'indagine Alba Pontina risale al 15 giugno 2016. Davanti ai magistrati Barbara Zuin (Dda), Luigia Spinelli e Claudio De Lazzaro, il giovane collaboratore racconta qualcosa di clamoroso. Rispondendo alle domande dei magistrati, dopo aver illustrato il business della droga a Latina, il pentito parla anche della politica e in particolare di Pasquale Maietta. «So che Maietta - dice il collaboratore - presidente del Latina Calcio e proprietario di un bar in piazza Moro, ha...