Ventotene, tutto esaurito e isola blindata per l'arrivo di Mattarella

Domenica 29 Agosto 2021, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 11:38

Isola piena e grande attesa per l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Ventotene. L'elicottero è atteso per le 12,30, dopo l'atterraggio sarà ricevuto dal sindaco, Gerardo Santomauro, quindi ci sarà la visita alla tomba di Altiero Spinelli. Successivamente i il Presidente avrà un momento privato e alle 15 visiterà il museo archeologico, quindi alle 16 aprirà i lavori del quarantesimo seminario federalista, in occasione degli 80 anni del Manifesto per un'Europa libera e unita, scritto proprio da Spinelli (con Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni) durante il confino a Ventotene.

«L'isola e l'Europa intera, festeggiano l'80mo anniversario della redazione del Manifesto di Ventotene» - si legge sui social del Comune..

Da Formia sono arrivati numerosi giovani che partecipano ai lavori del seminario fino a venerdì e diverse autorità locali. Sull'isola ci sono rappresentanti delle forze dell'ordine ormai da qualche giorno per garantire la sicurezza. Chiuse alcune vie nelle quali transiterà il Presidente.