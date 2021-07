Sabato 24 Luglio 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 08:55

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà il 29 agosto a Ventotene per aprire i lavori della quarantesima edizione del Seminario federalista europeo, organizzato dall'istituto Altiero Spinelli. Ieri il personale del Quirinale ha ultimato le verifiche sull'isola per accertare che possa svolgersi tutto nella massima sicurezza ed è arrivata conferma che il Presidente inaugurerà alle 17 i lavori che affronteranno il tema: Il federalismo in Europa e nel mondo. Dall'unione monetaria agli stati uniti d'Europa. Si tratta di un'occasione particolare, poiché nel 2021 sono 80 anni dal Manifesto di Ventotene - scritto oltre che da Altiero Spinelli, anche da Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni - che ha dato vita all'idea di Europa che si è sviluppata negli anni a venire. Il programma provvisorio, prima che arrivasse conferma della presenza di Mattarella, prevedeva l'apertura e un dibattito sui movimenti per l'Europa unita a ottanta anni da quando è stato redatto il Manifesto.

Molto probabilmente la scaletta del pomeriggio di domenica sarà in qualche modo rivoluzionata per l'autorevole presenza. Non ci sono ancora dettagli sull'arrivo e la partenza di Mattarella, ma c'è da immaginare che come fu per il Presidente Giorgio Napolitano, nel 2006, all'indomani della sua elezione e per il ventennale della morte di Altiero Spinelli, si tratterà di una visita lampo. Allora - era il 21 maggio - l'elicottero presidenziale arrivò sull'isola alle 10 e riprese il volo alle 12.05. I dettagli saranno resi noti nell'imminenza dell'importante arrivo, del resto l'isola ha già dimostrato di saper reggere l'urto di eventi internazionali. C'è ovviamente grande attesa, anche da parte degli organizzatori del seminario che nei giorni successivi (fino al 3 settembre) affronterà temi di stringente attualità: dal federalismo alla globalizzazione, fino alle politiche di sicurezza. La presenza così autorevole di Mattarella va a unirsi ai tanti rappresentanti delle Istituzioni, italiani e non solo, che in questi quaranta anni sono stati in occasione del seminario a Ventotene. L'isola dove - di fatto - è nata l'Europa unita.

Giovanni Del Giaccio

