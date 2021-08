Ventotene, da domani il seminario federalista. Mattarella aprirà i lavori

Sabato 28 Agosto 2021, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 09:49

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprirà domani, 29 agosto, i lavori della quartantesima edizione del seminario federalista, organizzato dall'istituto "Altiero Spinelli" a Ventotene. Ricorre anche l'ottantesimo anniversario del Manifesto per un'Europa libera e unita, scritto sull'isola durante il confino dallo stesso Spinelli, con la collaborazione di Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni.

Sono 150 i giovani partecipanti all'iniziativa che avrà per tema "Il federalismo in Europa e nel mondo". Si inizierà proprio con l'intervento del Presidente, alle 16, per poi proseguire fino a venerdì con un fitto programma e altri ospiti illustri.

Dopo che Mattarella sarà ripartito ci sarà l'inaugurazione dei lavori con Gerardo Santomauro, Sindaco di Ventotene; Daniele Leodori, Vice-Presidente Regione Lazio; Carlo Medici, Presidente Provincia di Latina e gli interventi di Fabio Massimo Castaldo, Vice-presidente del Parlamento Europeo; Josep Borrell i Fontelles, Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza e Vice-presidente della Commissione Europea; Brando Benifei, Presidente del Gruppo Spinelli del Parlamento europeo; Sandro Gozi, Presidente dell’UEF e parlamentare europeo; Guy Verhofstadt, Co-presidente Comitato esecutivo della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Tra gli appuntamenti dei prossimi giorni, lunedì alle 10,30 "I federalisti europei e il confino di Ventotene", presentazione a cura di Mario Leone, Direttore Istituto Spinelli, e Marilena Giovannelli, Direttrice Archivio di Stato di Latina. Alle 19.45 la presentazione della mostra “L’Europa e gli europei. 1950 – 2020 70° anniversario della Dichiarazione Schuman” a cura di Leslie Hernández Nova, Archivi storici dell’UE.

Nei giorni a seguire confronti e dibattiti, mentre venerdì 3 settembre dalle 9,30 è in programma la "Conferenza sul futuro dell'Europa" con i saluti istituzionali di Gerardo Santomauro, Sindaco di Ventotene e Domenico Vulcano, vice-Presidente Provincia di Latina. Interventi di Vito Borrelli, Vice Direttore Commissione UE in Italia, Alessandro Capriccioli, Presidente Commissione affari europei del Consiglio regionale Lazio, Silvia Costa, già Parlamentare europeo, Commissario straordinario di Governo per il recupero del carcere di Santo Stefano, Salvatore De Meo, Parlamentare europeo, Gabriele Panizzi, Vice-presidente Istituto Spinelli, Rappresentante Giunta Regione Lazio. Presiede Mario Leone, Direttore Istituto Spinelli. Alle 12.30 la consegna del Premio giornalistico “Altiero Spinelli” a Tiziana Di Simone, giornalista Rai