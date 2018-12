Venti chili di cocaina sequestrati dalla polizia a Cisterna

La Squadra Mobile di Latina, in collaborazione con i Commissarati di Polizia di Velletri e Cisterna di Latina, ha svolto una vasta operazione di polizia nella zona del nord pontino «nel corso della quale sono stati sequestrati oltre 20 kg di cocaina, diverse armi e munizioni provento di furto, denaro e materiale per il confezionamento dello stupefacente - si legge in una nota della questura pontina guidata da Carmine Belfiore - che si trovavano nella disponibilità di un cittadino straniero». I particolari di questa operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 in Questura a Latina.

Gli investigatori della Mobile, guidati dal vicequestore Carmine Mosca, hanno arrestato un uomo di 35 anni di nazionalità albanese. A quanto risulta l'uomo vive a Giulianello di Cori, al confine tra le provincie di Latina e di Roma. Nel corso di indagini sullo spaccio gli agenti lo hanno individuato e stanotte hanno fatto scattare l'operazione.

Il questore Carmine Belfiore ha seguito da Latina l'operazione restando in contatto con il capo della Mobile Carmine Mosca. La droga era confezionata in 25 panetti avvolti nel cellophane. Tra le armi sequestrate due pistole automatiche con relative munizioni e un fucile a pompa.

Ultimo aggiornamento: 09:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA