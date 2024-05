Mercoledì 22 Maggio 2024, 07:15

Tentato furto nella gioielleria Di Prospero, in viale dello Statuto, all’angolo con viale Petrarca, sulla circonvallazione di Latina, dove nelle scorse ore una banda di ladri ha effettuato un foro nella parte bassa del muro del laboratorio per introdursi nel locale da dove però incredibilmente non hanno portato via nulla. Non è ancora chiaro quando i malviventi siano entrati in azione, dato che la gioielleria ha abbassato le serrande lo scorso sabato e, oltre a domenica, è rimasta chiusa anche lunedì, giorno di riposo dell’attività.

Per accedere alla gioielleria la banda di ladri ha effettuato un buco nella parte bassa del muro del laboratorio, nel retro della gioielleria, probabilmente utilizzando un piccolo martello o uno strumento simile, grazie al quale hanno creato il foro utilizzato per accedere al suo interno. Non è ancora certo da dove possano aver fatto breccia per passare sotto l'attività al fine di arrivare nel retro, anche se tutto lascia pensare alle grate situate sul marciapiede davanti al locale, a due passi dall'entrata di un condominio limitrofo. Tant’è che già intorno all’ora di pranzo di ieri degli operai erano al lavoro per sigillarle, evitando che qualche malintenzionato potesse avvalersene nuovamente. A lasciare sorpresi, tuttavia, il fatto che i malviventi siano riusciti ad entrare nella gioielleria senza però portare via nulla. Non sono ancora chiare le cause di ciò: forse il risuonare dell'allarme, forse qualcosa andato storto una volta dentro, fatto sta che questi ultimi sono fuggiti via a mani vuote, lasciandosi alle spalle solamente i danni del buco effettuato sulla parete per entrare, ma senza rubare gioielli o pietre preziose. A chiamare la polizia sono stati i proprietari stessi ieri mattina, dato che prima di 24 ore fa nessuno dei residenti aveva sospettato nulla, malgrado il suono dell'allarme. Gli agenti della questura hanno cercato di ricostruire passo dopo passo il percorso dei ladri, ma soprattutto hanno acquisito le immagini della videosorveglianza, che hanno ripreso la scena, per cercare di capire anche perché non abbiano portato via niente. «In 45 anni di attività non ci era mai capitato nulla del genere» raccontavano ieri i proprietari, ancora sotto choc, mentre passavano in rassegna i gioielli che si trovavano nel laboratorio per accertarsi che non mancasse nulla: «Di certo sapevano come muoversi, altrimenti non sarebbero entrati in questo modo. Di solito questa è una zona tranquilla, in pieno centro e sulla circonvallazione: quando abbiamo capito cos’era successo non riuscivamo a crederci».