Mercoledì 22 Maggio 2024, 06:05

I vandali sono tornati a colpire una scuola. Questa volta è toccato alla primaria di via Polonia che fa parte dell’istituto comprensivo Emma Castenuovo di Latina, diretto dalla professoressa Maria Cristina Martin. «Questo è il settimo furto che subiamo dall’inizio dell’anno nei vari plessi. Tre volte sono entrati nella scuola media di via Po, una volta alla materna e altre due volte in via Bachelet. Quando sono entrati da noi so che hanno fatto incursione anche al liceo artistico, evidentemente questa zona è presa di mira. Però dall’inizio dell’anno sono troppi i furti nelle scuole, questa cosa mi sconvolge perché quando si prendono di mira i bambini significa che la società sta andando a rotoli». E infatti quasi tutte le famiglie hanno deciso ieri di non far entrare i figli perché la scuola era totalmente sottosopra: «Hanno provocato danni seri. Hanno svuotato tutti gli estintori, hanno rotto bagni, distrutto gli arredi, gli armadietti sia dei docenti che nelle classi. Stiamo cercando una ditta di pulizie per fare in modo che domani (oggi per chi legge, ndr) i bambini possano rientrare in classe sereni» spiega la dirigente.

I vandali hanno portato via poco e niente perché i computer vengono tenuti al sicuro in un’aula blindata, come orami fanno tutti gli istituti comprensivi dopo i tanti furti avvenuti nel corso degli ultimi anni. «Hanno portato via solo i pc vecchi, quelli che facciamo usare ai più piccoli per avviarli all’informatica, ma non hanno un grande valore. È il danno causato alla scuola e ai piccoli alunni quello che ferisce di più. Anche perché proprio la polvere degli estintori ha rovinato anche alcune cose che gli studenti dovevano utilizzare per le recite di fine anno. Oppure i lavori che hanno realizzato in questi mesi, sono veramente addolorata». A rendersi conto di quanto accaduto la scorsa notte è stato ieri mattina il personale Ata quando ha aperto le porte del plesso, immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati i carabineri che hanno effettuato i rilievi anche nella speranza di rilevare impronte che potranno essere utili all’identificazione. Di una cosa però la dirigente Martin è certa: «Si sono mossi con troppa sicurezza, credo sia qualcuno che conosce bene il plesso».

Un furto avvenuto tra l’altro in un momento particolare: «Proprio in questi giorni ci erano arrivati i preventivi per far istallare un impianto di allarme. Avevamo accantonato una cifra con l’intento proprio di mettere in sicurezza l’istituto, anche perché i fondi che ci sono arrivati anche con il Pnrr non possono essere utilizzati per questo scopo. Vediamo ora quanto ci costerà sistemare tutto e ripristinare lo stato dei luoghi», conclude la dirigente.