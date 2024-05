Mercoledì 22 Maggio 2024, 07:35

Se Frosinone è la città del Lazio prescelta come punto di prima accoglienza per gli sfollati dovuti all'emergenza del bradisismo, i comuni del golfo di Gaeta rappresentano da sempre, per la naturale vicinanza con l'area flegrea, un punto di riferimento per i puteolani. Scendere le scale e girare le chiavi dell'auto, imboccare la variante SS7 quater per 73 chilometri è un atto quasi meccanico per chi è appena stato sottoposto allo choc dell'ennesima scossa sismica e non sa quale sorpresa abbia in serbo la caldera vulcanica più grande d'Europa.

Nella notte tra lunedì e martedì c'è chi, in preda alla paura, lo ha fatto e, comune dopo comune, è arrivato in poco più di un'ora a Formia, portando con sé l'intera famiglia, pur di evitare di dormire in edifici poco sicuri o allo scopo di mettere al sicuro gli anziani genitori. Una scelta dettato più dall'irrazionalità che dalla gravità degli eventi. In realtà dopo il bradisismo degli anni ottanta, la comunità dei puteolani a Formia si è notevolmente rafforzata. Nell'autunno del 1983, due scosse di intensità superiore al quarto grado condussero all'evacuazione di circa 30.000 abitanti, molti dei quali trovarono ospitalità proprio tra il litorale domizio ed i comuni costieri del Sud Pontino. Si trattò di un'accoglienza forzata e contestata, per le implicazioni turistiche, dalle popolazioni locali, perché avvenuta “facendo ricorso a requisizioni di appartamenti privati sulla fascia litoranea della Campania e del Lazio”, come attestato anche nel documento di presentazione della legge di conversione Craxi – Scotti .

Molti si stabilirono definitivamente a Formia, altri hanno seguito nel tempo il loro esempio. Le nuove generazioni hanno acquistato invece immobili per trascorrervi la stagione estiva o per avviare un investimento. C'è chi ha fatto una scelta di vita, come Francesca, che vive nel comune del Sud pontino e, con il suo compagno, ha rilevato un tabacchi nei pressi dell'ospedale Dono svizzero.

«Parlando con i miei conoscenti – spiega – questa volta non c'è stata una fuga di massa. È vero invece che tutti hanno le valige fatte e sono pronti a partire, ed è possibile che una ulteriore scossa scateni il panico. La terra ha tremato tre volte nel giro di pochi minuti, tanto che il centro commerciale dove lavora mia sorella ha chiuso in via precauzionale, per poi riaprire oggi (ieri ndr), ed anche le scuole sono rimaste chiuse per una giornata». La comunità, dunque, è in fermento, soprattutto dopo l'evacuazione di una ventina di edifici tra Bacoli e Pozzuoli, il cui numero cresce di ora in ora. «Chi ha seconde case e le utilizza soprattutto per le vacanze estive – aggiunge Francesca – sicuramente non ci penserà su due volte. Ed altrettanto faranno, penso ai miei familiari, coloro che possono trovare un punto di appoggio presso amici o parenti, per poi, successivamente, trovare una sistemazione definitiva ed indipendente».