Tabaccaio rapinato ad Aprilia, tenta di ostacolare la fuga dei malviventi ma resta ferito

Rapinato nella periferia di Aprilia: vittima un tabaccaio di Lanuvio avvicinato da alcuni malviventi in via dei Giardini. All’uomo - un 70enne - è stato portato via il furgone, un Fiat Fiorino bianco, ed i tabacchi del valore di circa 8-10mila euro che aveva appena ritirato al deposito dei Monopoli che si trovava a poca distanza dal luogo della rapina. Il tutto è accaduto attorno alle 9.00 di questa mattina. Il malcapitato ha tentato di impedire la fuga dei rapinatori aggrappandosi allo sportello del furgone: ma trascinato a terra per alcuni metri ha abbandonato l’idea ferito. Sul posto carabinieri e 118.

