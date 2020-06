© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra un sogno poter associare le parole sicurezza, asfalto e illuminazione alla 148 Pontina. Eppure tutto questo potrebbe diventare realtà. Almeno è quanto si è impegnata a fare Anas durante un vertice con l’amministrazione comunale di Aprilia. Al tavolo si sono seduti l’ingegner Marco Moladori, dallo scorso ottobre responsabile della Struttura Territoriale Lazio di Anas, e il sindaco Antonio Terra.Seppure a piccoli passi si procede, dunque, alla messa in sicurezza di una delle strade killer dell’intero Paese. Per Aprilia ci sono, finalmente, buone notizie: l’Anas ha infatti comunicato che si procederà con ulteriori interventi di asfaltatura (il tratto di Aprilia è tra i più disconnessi) e si procederà a realizzare una nuova illuminazione che possa rendere più sicuro il transito durante le ore notturne.«Si è trattato di un incontro proficuo – ha detto il primo cittadino – l’ingegner Moladori si è mostrato attento alle esigenze che gli sono state presentate e ha confermato non solo gli investimenti in essere con i relativi cantieri, ma ha comunicato anche ulteriori lavori che Anas intende avviare nei prossimi mesi. Per noi è comunque un gran risultato».Sono molte le criticità della Pontina, come è noto da anni, ma è vero che da diversi mesi – da quando c’è stato il passaggio della competenza ad Anas – un cambio di passo c’è stato. Il dirigente dell’azienda Nazionale Autonoma delle Strade ha confermato il proseguimento degli attuali lavori di asfaltatura, rassicurando il Sindaco che c’è già un progetto per la nuova illuminazione nel tratto che attraversa il centro urbano di Aprilia.«Insieme al gestore della SS148 - ha aggiunto il sindaco Terra – abbiamo fatto il punto anche sulla collaborazione avviata diversi mesi fa per la sorveglianza e il controllo di alcune piazzole di sosta, attraverso il posizionamento di apposite videocamere per pizzicare gli incivili. L’ingegner Moladori – ha concluso il sindaco di Aprilia - ci ha anticipato che nelle prossime settimane ripartirà l’attività di pulizia dei bordi stradali. La società ha in mente anche un’opera complessiva di abbellimento degli ingressi in città, su cui a breve torneremo a confrontarci».