Perseveranza e tenacia. Enrico Lotterini ha fatto della sua passione per la musica una professione e ora, a 52 anni, ottiene la ribalta nazionale. Una sua canzone fa parte del nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia, "Padroni di niente", uscito nei giorni scorsi.

Lotterini, violinista da sempre residente a Latina, sono anni che invia le sue composizioni alle case discografiche. Mai nessuno lo aveva preso troppo in considerazione. Lo scorso mese una telefonata inaspettata: era uno dei produttori artistici della Sony. «Fiorella Mannoia ha ascoltato il suo brano e si è commossa, lo inserirà nel suo prossimo album», gli ha detto. Un fulmine a ciel sereno. Il brano in questione si intitola "Si è rotto": Enrico ha scritto la musica durante il lockdown della scorsa primavera, le parole sono invece del suo amico fraterno Fabio Capezzone, musicista romano, ex attore con la passione per la poesia. Il brano è stato registrato nello studio di un altro musicista pontino, Gianluca Verrengia, e inviato alla Sony.

«Il brano inizialmente era una poesia scritta in romanesco che io ho musicato - racconta Enrico - il testo è stato riscritto in italiano ma il brano le è piaciuto così come era. Siamo contenti di aver colpito nel segno, anche in una recente intervista la Mannoia ha confermato di essersi emozionata quando ha cantato per la prima volta Si è rotto». Anche Padroni di niente è stato concepito nel pieno della pandemia ed è composto da otto brani. Il singolo che dà il nome all'album è stato scritto da un'artista conosciuta al pubblico pontino, Erika Mineo in arte Amara, che da qualche anno vive ad Aprilia. Il sodalizio tra Amara e la Mannoia è nato con il festival di Sanremo di tre anni fa, quando il brano scritto da Amara Che sia benedetta si classificò al secondo posto. La collaborazione, dunque, prosegue a gonfie vele. Tra gli altri autori del nuovo album ci sono nomi noti: Ultimo, Simone Cristicchi, Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele, oltre appunto ad Amara e gli emergenti Enrico Lotterini e Fabio Capezzone, Edoardo Galletti, Carlo Di Francesco, Olivia XX. Si è rotto è il racconto sofferto di un'umanità che si abbandona alla rassegnazione; rimane la malinconia di ciò che esiste solo nel ricordo (Si è rotto il mondo, la luce delle scale / Il gusto dei sapori, la voglia di giocare / Si è rotto il sogno, si è rotto all'improvviso).

«Scrivo da tanti anni, con la mia Elotband giriamo i locali di tutta Italia, ma sono anche un turnista e ho trasformato la mia passione in un lavoro: certo, questo è davvero un periodo difficile per tutti gli artisti» dice Enrico, che conta di andare a conoscere presto Fiorella Mannoia: «Dovremmo incontrarci a Roma, insieme agli altri autori. Poi partirà il tour, già posticipato a causa dell'emergenza». Prima data il 12 maggio a Bologna, il 23 dello stesso mese sarà a Roma: Enrico e Fabio saranno in prima fila, per emozionarsi sentendo cantare il loro brano dal vivo.

Una cosa è certa: a prescindere dall'evolversi della pandemia, Enrico continuerà a fare musica. «È quello che voglio fare da grande», confessa. Lotterini ci ha messo parecchio a emergere, senza mai rinunciare al suo sogno, armato di umiltà e testardaggine. Tante le porte sbattute in faccia, ma se c'è talento, alla fine viene riconosciuto. Quando poi a consacrarti è un'artista dello spessore di Fiorella Mannoia, la soddisfazione è ancora più grande. Latina, città di Tiziano Ferro e Roberto Casalino, può vantare una nuova eccellenza musicale.

Stefano Cortelletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA