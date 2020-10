Mannoia, dal 6 novembre il nuovo lp “Padroni di niente” e un tour a maggio

Esce venerdì 6 novembre Padroni di niente, il nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia disponibile da oggi in pre-order (http://smi.lnk.to/PadroniDiNiente) in formato cd e in vinile; quest’ultimo sarà disponibile nei negozi da venerdì 20 novembre. Padroni di niente è stato anticipato in radio dal singolo Chissà da dove arriva una canzone, brano scritto per Fiorella da Ultimo. Questa la tracklist dell’album: «Padroni di niente», «Chissà da dove arriva una canzone», «Si è rotto», «La gente parla», «Sogna», «Olà», «Eccomi qui» e «Solo una figlia» («Canzone Sospesa» con OLIVIA XX)«. A maggio, inoltre, partirà il Padroni di niente tour, undici date nei principali teatri italiani, per incontrare il suo pubblico e presentare live il nuovo album.

