Si apre voragine sulla Flacca, strada chiusa al Salto di Fondi

La Flacca è stata chiusa questa sera alle 20 dopo che si era aperta una voragine al km 4.700, in località Salto di Fondi. Sul posto sono intervenuti gli addetti dell’Astral e gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Terracina. L’area interessata dal cedimento è stata transennata mentre il traffico è stato deviato lungo l’Appia, per i mezzi provenienti da nord all’uscita dalla galleria di Terracina, mentre per quelli in arrivo da sud all’altezza della rotatoria di Rio Claro al km 5,800 della Flacca. Domani mattina si verificherà l’entità del cedimento e si deciderà come intervenire. © RIPRODUZIONE RISERVATA