Servizio accalappiacani, il Consiglio di Stato annulla la gara della Asl di Latina

Tutto da rifare per l'appalto del servizio di accalappiacani provinciale. Il Consiglio di Stato ha annullato la gara bandita dalla Asl di Latina a ottobre 2018 ritenendo il prezzo a base troppo basso rispetto al servizio richiesto. Una circostanza che mette dunque fuori gioco la Dog's Town srl di Caserta che si era aggiudicata l'appalto e che aveva, nelle more del ricorso amministrativo, la gestione provvisoria del servizio. Ad impugnare l'aggiudicazione era stata la Animal Service srl di Latina che aveva gestito il servizio fino al 30 settembre 2018 e che si era vista dichiarare inammissibile il ricorso predisposto dagli avvocati Chiara e Corrado De Simone e Massimiliano Bruno. Un'interpretazione non condivisa dal Consiglio di Stato che ieri ha annullato la gara e dato ragione alla vecchia società. All'origine della controversia il prezzo a base di gara ritenuto eccessivamente basso: 240mila euro rispetto ai 700mila precedenti.