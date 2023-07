Sedicenne sequestrata e violentata nel sito dismesso, la vittima in audizione protetta conferma tutto

Ha confermato di essere stata sequestrata e di avere subìto una violenza sessuale la 16enne di Latina protagonista di una notte da incubo il 3 maggio scorso all’Intermodale di Latina scalo.

La giovane oggi è stata ascoltata in modalità protetta in sede di incidente probatorio dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale Mario La Rosa e dal pubblico ministero Martina Taglione con l’assistenza di una psicologa nominata dal giudice in una stanza limitrofa a quella dell'aula della Corte d'assise.

Ha raccontato che Daniel Dragos Marcu, il 30enne di nazionalità rumena arrestato pochi giorni dopo, incontrato all’interno del sito dismesso aveva colpito il suo ragazzo facendogli perdere i sensi poi aveva costretto lei a salire sulla minicar e a guidare tra Latina scalo e Sermoneta scalo e poi, alla fine, le aveva fatto fermare l’auto e l’aveva violentata.

Un racconto durato quasi due ore quello della giovane a conclusione del quale gip e pm hanno ascoltato anche il 19enne ragazzo della vittima che ha confermato di essere stato colpito e di avere chiamato le forze dell’ordine al suo risveglio.

Ora sarà la Procura a decidere il passo successivo nei confronti del 30enne rumeno, accusato di violenza sessuale aggravata e sequestro di persona.