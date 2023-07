La Russa, le chat della ragazza la mattina dopo il presunto stupro: «Mi ha drogata». L'amica: «Scappa via subito»

«Amo (amore, ndr) mi sono risvegliata da La Russa... (...) ma che problemi ho... o mi hanno drogata. Non mi ricordo bene, non va bene, faccio troppi casini. Non sono normale, raccontami di ieri»: è da poco passato mezzogiorno e la 22enne che ha accusato di violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, terzogenito di Ignazio La Russa, si è appena svegliata nuda nel letto. Le chat, pubblicate dal Corriere della Sera, saranno uno degli elementi utili a capire cosa sia successo quella sera.

La Russa, il figlio Leonardo e l’inchiesta per stupro: si cerca la verità nei video del night, decisiva una testimone amica della ragazza