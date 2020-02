Seconda edizione del premio "Musica nova" a caccia di nuovi talenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del concorso internazionale di composizione "Premio musica nova", iniziativa che il "Luogo arte accademia musicale di Latina", dedica ai talenti emergenti della musica contemporanea.Il concorso (ideato e diretto dalla violinista Flavia Di Tomasso) rientra in un più ampio progetto culturale che punta alla creazione di nuovi spazi e possibilità di incontro per la nuova scrittura musicale, un ponte tra giovane creatività, talentuosi strumentisti, eccellenze del mondo della composizione e nuovo pubblico.L’importanza della manifestazione è testimoniata dalla presenza in Giuria delle eccellenze italiane Ennio Morricone (presidente) e Franco Piersanti, affiancati nei lavori di Commissione da Lucio Gregoretti, Claudio Paradiso, Alberto Giraldi, Stefano Cucci, Paolo Rotili e Albino Taggeo. L'edizione 2020 mira a valorizzare la scrittura per strumento solista: i candidati dovranno sottoporre alla commissione una composizione scritta per violino o violoncello solo della durata massima di 10 minuti.Il termine delle iscrizioni è fissato al 24 maggio, è possibile consultare e scaricare Bando e Modulo di partecipazione dal sito web www.premiomusicanova.it