Nocera Terinese, il borgo calabrese diventato "città universitaria" grazie al conservatorio

Dal nord Italia alla Calabria per insegnare musica al conservatorio. Sembra un sogno ma una realtà di tanti insegnanti di musica che si sono trasferiti a Nocera Terinese (Catanzaro). Qui la nascita di un conservatorio intitolato a Tchaikovsky, nei primi anni 2000 - l'ultimo fondato in Italia - ha rivoluzionato la vita di un borgo di 4000 abitanti tra il mare e le montagne calabresi, trasformandolo in un centro universitario che attira centinaia di studenti e ospita ogni anno festival e musicisti di fama internazionale. Come il Mediterraneo Radio Festival in partnership con Rai Radio 3 che quest’anno (per la quinta edizione) ha portato qui nomi come Silvia Mezzanotte (ex Matia Bazar) e Ettore Pellegrino, violinista di fiducia di Ennio Moricone.