Martedì 14 Maggio 2024, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 12:54

La Faisa Cisal ha occupato la sala giunta del Comune di Latina al termine di una riunione convocata per trovare una intesa sullo sblocco della procedura che consenta al trasporto pubblico locale di beneficiare dei finanziamenti regionali. Accade infatti che il Comune per utilizzare l'ultima tranche del finanziamento regionale di circa 1,8 milioni debba prima far passare la ratifica in Consiglio comunale. La riunione di questa mattina era stata convocata perché il sindacato voleva nero su bianco una data della prossima assise civica.

Non avendo avuto una risposta precisa al termine dell'incontro il segretario della Faisa Cisal Renzo Coppini insieme a una decina di rappresentanti sindacali di categoria hanno occupato la sala giunta al primo piano del palazzo comunale. «Non ci muoveremo da qui finché non avremo la data del Consiglio» ha spiegato Coppini. Visto lo stato di agitazione degli autisti non è escluso che oggi possano esserci riperscussioni sul trasporto pubblico nel capoluogo.