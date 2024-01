Susanna Tamaro sonnambula cade dalle scale in casa: numerose fratture, la scrittrice campione di vendite: «Sono fortuna e felice, avrei potuto morire»

Quattro anni fa si è ritirata dalla vita pubblica, ma è proprio in casa che la scrittrice triestina Susanna Tamaro ha rischiato di morire. Un pesante incidente domestico raccontato dalla stessa autrice di Va dove ti porta il cuore che mel 1992 segnò il suo clamoroso debutto sottolineato dalla vendita di 15 milioni di copie. Con un post su Facebook, Susanna Tamaro pubblica anche una foto di lei convalescente spiegando di sentirsi fortunata, perché sarebbe anche potuta morire. «Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste? - esordisce Tamaro - Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz - meglio conosciuto come Italo Svevo - ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente. In una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo».

«Che shock - racconta - quando mi sono svegliata e ho capito che stavo volando senza sapere come atterrare.

La lotta con il dolore, conclude, «mi ha tolto tutte le energie per i pensieri che avrei voluto condividere con voi. Ma ho pensato anche che se sono ancora qui è anche per il vostro affetto e per le tante cose che ci uniscono. Grazie per i bellissimi messaggi che mi avete mandato! Presto risorgerò!».

Susanna Tamaro ha 66 anni e quattro anni fa aveva annunciato: “Soffro di una sindrome neurologica, quella di Asperger che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni. Scelgo di rimanere a casa per poter ancora scrivere. Non è un ritiro per il disgusto del mondo".