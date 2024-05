Martedì 14 Maggio 2024, 09:35

Sono passati due anni e mezzo dal crollo che ha interessato la falesia di Punta della Madonna, una delle parti più suggestive dell'isola di Ponza dove sorge anche il faro. Era il dicembre 2021 e un distacco improvviso ha fatto crollare parte della parete, fortunatamente senza conseguenze per le persone. Di certo a essere compromessa è stata la sicurezza del versante costiero. Ora è stato approvato il progetto esecutivo grazie al quale potrà essere indetta la gara d'appalto.

A gennaio 2022 era stata emessa un’ordinanza dall’Ufficio Circondariale Marittimo con richiesta di delimitare, per motivi di sicurezza, l’area di mare in zona Faraglioni della Madonna. Sempre nel 2022 il ministero dell’Interno ha concesso un milione di euro all’amministrazione comunale per l'intervento di messa in sicurezza, mentre a luglio 2023 è stato approvato il progetto esecutivo e il tecnico incaricato si è subito messo al lavoro per la redazione del progetto esecutivo, il passaggio finale che consentirà, dopo l'individuazione della ditta esecutrice dell'intervento, di poter procedere con il cantiere e restituire serenità agli abitanti dell'isola. A Punta della Madonna c'è il faro dell'isola - attualmente sono interdetti gli alloggi dei faristi - e ci passa una strada che fortunatamente non è stata interessata dal crollo e che resta aperta, anche perchè è l’unica strada di accesso al cimitero comunale di Ponza, uno dei più suggestivi di tutta Italia, affacciato sul mare.

«Dobbiamo fare in fretta per evitare che eventuali ulteriori crolli e cedimenti possano compromettere la stabilità di quella parte di isola dove c’è anche il nostro cimitero», spiega il sindaco Franco Ambrosino, che ha dato agli uffici comunale di seguire in maniera prioritaria il progetto di messa in sicurezza del costone. Anche perchè Punta della Madonna, che si trova sul versante orientale, non è molto distante dal porto vecchio.

L’isola non è nuova a crolli: basti ricordare, su tutti, il versante di Chiaia di Luna e la zona del Bagno Vecchio. Per Chiaia di Luna è stato indetto un concorso di idee per trovare la soluzione ottimale per poter arrivare alla riapertura in tutta sicurezza della spiaggia sottostante, fascinosa per quella falesia bianca illuminata dal blu intenso dell’acqua, offrendo anche dei servizi a turisti e residenti.