Latina, sul mare sventola Bandiera Blu: la provincia si conferma pigliatutto con i suoi 8 vessilli

Bandiere Blu, è stata pubblicata la classifica nazionale delle spiagge eccellenti. Il Lazio si conferma a quota dieci e la provincia di Latina, con le sue otto spiagge premiate con il vessillo della Fee, ha praticamente una costa tutta blu.

Sperlonga e Sabaudia le città veterane, ma anche Latina e il Circeo si confermano per l'undicesimo anno consecutivo. Riepilogando la conferma è arrivata per gli otto comuni che da anni vengono premiati con la Bandiera Blu, praticamente tutta la Riviera d’Ulisse con l’esclusione solo di Formia e delle due isole pontine, Ponza e Ventotene: si parte da Latina per poi scendere a Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno.

Il programma ogni anno premia con la Bandiera Blu le località marine, lacustri e gli approdi turistici che possono vantare non solo le acque migliori, ma anche il maggior rispetto dell'ambiente e servizi di qualità.

Ad assegnare il riconoscimento, come sempre, la Fee, Foundation for Environmental Education, ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità, con sede in Danimarca e presente in 81 paesi.