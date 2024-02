Cittaducale, incidente con l'auto che finisce su un fianco: donna in ospedale

RIETI - Incidente stradale a Cittaducale in prossimità del supermarket Conad in via Ermenegildo Gioia. Un’auto si è capovolta al termine di un incidente autonomo in cui è stata coinvolta la conducente alla guida, una reatina di 32 anni poi finita in ospedale.

L’auto ha impattato contro una centralina Enel posta a bordo strada e con lo slancio si è poi capovolta sul lato-guida sotto gli occhi di passanti e avventori. La donna è stata aiutata da alcuni passanti ad uscire dal veicolo e sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, personale del 118 e anche tecnici dell’Enel per la sistemazione della centralina. La strada è stata a lungo chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, rimozione veicolo e sistemazione del vano Enel.