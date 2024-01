Termini, colpisce una donna con una sedia alla fermata del bus e le rompe il piede: arrestato un 27enne

Una donna 50 enne è stata ferita alle 4.30 di mattina di mercoledì 3 gennaio con un bastone sulla gamba da parte di un nigeriano 27enne a piazza dei Cinquecento a Roma. Il ragazzo si è avvicinato sferrandogli un colpo sulla caviglia.

Roma, incidente sul Raccordo in direzione Via della Pisana: morto un uomo di 34 anni

L'incidente

La donna si trovava al capolinea della fermata dell'autobus a piazza dei cinquecento quando un nigeriano senza conoscerla si è avvicinato a lei sferrandogli un colpo all'altezza della caviglia. La donna si è accasciata a terra ed è stata soccorsa da altre persone. La signora è stata poi soccorsa dall'ambulanza che la ha portata all'Umberto I, in seguito è stata operata alla tibia per ricomporre la frattura. La prognosi è di 40 giorni. La polizia che stava monitorando la zona si è recata prontamente dal ragazzo fermandolo immediatamente. Nel tragitto il giovane ha rotto un finestrino e ha morso uno degli agenti, che lo hanno in seguito arrestato per lesioni aggravate, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.