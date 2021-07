Canottaggio, Matteo Sartori d'argento ai mondiali under 23 con il "quattro di coppia"

Domenica 11 Luglio 2021, 13:42 - Ultimo aggiornamento: 13:45

Medaglia d'argento per il giovane canottiere di Sabaudia, figlio d'arte, Matteo Sartori in "quattro di coppia" Under 23, ai Campionati del Mondo in svolgimento a Racice (Repubblica Ceca). Il quartetto composto da Niccolò Carucci (SC Gavirate), Leonardo Tedoldi (SC Retica) e Pietro Cangialosi- (SC Padova) si laurea vice campione del mondo, piegandosi solamente ai padroni di casa della Repubblica Ceca.

L'Italia parte bene rimanendo nel gruppo di testa con l'Olanda che prova a scappare, inseguita dalla Germania.

Nella parte centrale esce fuori l'equipaggio di casa che prende la testa con l'Italia che tiene il passo e si porta in seconda posizione. Sul traguardo crollano Germania e Olanda. Vince la Repubblica Ceca, secondo posto per l'Italia e terza posizione per l'Olanda.

Matteo Sartori, astro nascente del remo - gareggia per le Fiamme Gialle - porta a casa una medaglia d'argento importante che lo conferma tra i migliori vogatori in circolazione e lo proietta per sicuro futuro da protagonista.