Di padre in figlio, Sartori campione italiano di canottaggio nella categoria ragazzi

Sulle acque del lago di Comabbio, a Corgeno, Matteo Sartori, 16 anni, figlio del campione olimpico di canottaggio Alessio che oggi, lasciati i remi, è diventato vicesindaco di Sabaudia, si è laureato campione italiano nel singolo nella categoria ragazzi. Un successo preannunciato ed atteso dato che Matteo era stato già convocato nella nazionale junior per i campionati europei che si sono svolti a maggio a Gravelines, in Francia. Ai campionati italiani ragazzi, under23 ed esordienti hanno partecipato 1001 atleti provenienti da 113 società in rappresentanza di tutta l’Italia. Una grande gioia per papà Alessio Sartori visibilmente emozionato per questo importantissimo traguardo del figlio che fa ben sperare per il futuro.

Domenica 1 Luglio 2018



