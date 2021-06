CANOTTAGGIO

Siamo ai blocchi di partenza. Il countdown è agli sgoccioli. Quello che nell'aprile del 2020 sembrava un sogno svanito per via della cancellazione a causa della pandemia oggi è una certezza che si concretizza. Al via domani a Sabaudia, sul lago di Paola, la III prova di Coppa del Mondo di canottaggio. Le regate internazionali tornano nella città pontina a 43 anni dall'ultima edizione del Trofeo Natale Bertocco disputatasi nel 1978. Presso le strutture della Marina Militare che ospiterà l'evento da giorni fervono i preparativi e sono già operativi i 270 volontari suddivisi tra civili e studenti. L'Italia, padrona di casa, schiererà ovviamente la squadra più numerosa delle 25 nazioni iscritte, con 66 atleti che daranno vita ai 24 equipaggi. La World Rowing Cup sarà un ottimo banco di prova per testare la preparazione in vista delle olimpiadi di Tokyo, dei Mondiali Under 23 di Racice e degli assoluti di Shanghai. Dal sette giugno la nazionale olimpica affronterà l'ultima parte di preparazione prima di volare in Giappone. Il direttore tecnico Franco Cattaneo ha diramato la formazione che difenderà i colori azzurri. Una squadra composta perlopiù da atleti appartenenti a gruppi sportivi militari di Sabaudia: Carabinieri, Fiamme Gialle, Fiamme Oro, Marina Militare. Per quanto riguarda la categoria senior per il singolo gareggeranno Simone Martini e Gennaro Di Mauro. Sul due senza troveremo Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo. Per il doppio scenderanno in acqua Jacopo Ferrio, Riccardo Mattana e Matteo Sartori e Nunzio Di Colandrea. Per il quattro senza gareggeranno Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, CC Aniene, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino. Sull'altro quattro senza invece troveremo Jacopo Frigerio, Davide Verità, Nicolas Castelnovo, Alessandro Bonamoneta. A difendere i colori azzurri sul quattro di coppia ci saranno Andrea Panizza, Simone Venier, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili. Sull'otto saliranno Luca Parlato, Salvatore Monfrecola Cesare Gabbia, Vincenzo Abbagnale Alfonso Scalzone, , Davide Mumolo, Emanuele Gaetani Liseo, , Leonardo Pietra Caprina ed Emanuele Capponi. Sul due senza femminile troveremo Kiri Tontodonati e Aisha Rocek Carabinieri. Per il doppio scenderanno in acqua Stefania Buttignon e Clara Guerra e Alessandra Patelli e Chiara Ondoli. Silvia Terrazzi, Benedetta Faravelli, Laura Meriano, Giorgia Pelacchi gareggeranno per il quattro senza. I colori azzurri saranno difesi da Valentina Iseppi, Veronica Lisi, Stefania Gobbi, Alessandra Montesano e Linda De Filippis, Elisa Mondelli, Carmela Pappalardo, Ludovica Serafini per il quattro di coppia. Per la categoria pesi leggeri sul singolo ci saranno Niels Alexander Torre e Martino Goretti. Simone Fasoli, Simone Mantegazza e Alessandro Durante e Giovanni Ficarra gareggeranno per il due senza. Nella regata del doppio troveremo la Pietro Willy Ruta, Stefano Oppo. Per il quattro di coppia scenderanno in acqua Matteo Mulas, Antonio Vicino, Patrick Rocek, Giovanni Borgonovo. Sul singolo femminile ci sarà Paola Piazzolla; sul doppio Silvia Crosio e Federica Cesarini. Infine sul quattro di coppia troveremo Arianna Passini, Elena Sali, Greta Martinelli, Arianna Noseda. Sabato 5 giugno dalle 10.25 alle 13.25 e domenica 6 giugno dalle 10.30 alle 14.15, diretta streaming no stop su RAI Sport Web. Sul canale televisivo RAI Sport HD, sabato, diretta di un'ora e mezza delle gare con inizio alle 11.40 e domenica collegamento di un'ora nel corso delle finalissime con inizio alle 11.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA