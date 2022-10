Racconti di Sabaudia, premiati tutti i vincitori

Premiazione all'hotel Oasi di Kufra dei Racconti di Sabaudia 2022. Quest'ottava edizione è stata dedicata a Gian Piero Galeazzi, l'amato giornalista sportivo scomparso a novembre 2021. A condurre l'evento, la curatrice del progetto Maria Costici, affiancRanjitha Manciniata da Francesco Albertario, responsabile comunicazione per Aeroporti di Roma.

Presenti anche il consigliere della Regione Angelo Tripodi, il giornalista Giovanni Berruti e il presidente del Consorzio Mare Pontino Marco Beoni. Nella sezione Racconti, il primo premio di 1.500 euro è stato assegnato a Paola Chiodetti per Il sogno del bambino. Secondo e terzo classificato Alberto Dalla Libera con L'estate e Luca Laurenti con Mare nero. Il Premio speciale Nori Corbucci è andato ad Augusto Michetti. Premi Speciali anche per Paola Cardarelli, Camilla Lai e Davide Zanin, quest'ultimo premiato in entrambe le categorie, Fotografia e Racconti. Nella sezione Fotografia premiati gli scatti di Marino Cervo, Anna Manfredi, Davide Zanin e Giuseppe Camastro; Massimo Furlan ha ricevuto il Premio Speciale in memoria di Alfredo Vitali, storico fotografo di Sabaudia. Non è mancata poi una targa per Vicenzo Bamundo, autore del suggestivo scatto scelto per la copertina di quest'anno.

Il volume è diviso in due sezioni: la prima riservata alle penne note, tra cui Susanna Galeazzi in ricordo del padre, Giovanni Berruti, Laura Laurenzi e Carolyn Smith, la seconda per gli autori emergenti. L'edizione 2022 ha ospitato anche due rubriche fuori concorso , Generazione Y sulla violenza di genere, e Al di là di ogni ragionevole dubbio sul tema della giustizia e dei grandi delitti che hanno scosso l'opinione pubblica. Il libro, distribuito da luglio in 12mila copie, di cui 4mila all'Aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma, è andato a ruba.