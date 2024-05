Latina, protocollo Confesercenti-AipD per l'inclusione lavorativa di persone con sindrome di Down

Un pomeriggio di festa e inclusione, che vedrà la sigla di un protocollo di intesa per andare oltre le barriere e contribuire a una società sempre più inclusiva. Si terrà domenica 19 maggio a partire dalle 15.30 in piazza del Popolo a Latina “Festeggiamo 10 anni insieme”, per il primo decennio di vita della sede pontina dell’Aipd (Associazione italiana persone down), che siglerà con Confesercenti Latina l’accordo finalizzato all’avvio lavorativo di persone down. Saranno le presidenti provinciali delle due associazioni, Susanna Gloria Mancinelli per Confesercenti e Samantha Meini per l’Aipd, a firmare l’accordo, alla presenza dell’assessore ai Servizi sociali del Comune di Latina, Michele Nasso.

«Questa iniziativa - ha evidenziato Susanna Gloria Presidente di Confesercenti - vuole portare ad un concreto sostegno all’Associazione AIPD per le azioni di inserimento nel mondo del lavoro dei ragazzi con sD, a cominciare da azione di Stage presso le imprese ed attività produttive, nei modi e tempi che si dovranno andare a concordare anche con le istituzioni preposte.

Riteniamo essenziale - ha continuato la presidente di Confesercenti Latina - cercare di porre in essere anche a Latina, un’esperienza lavorativa autonoma, sotto forma di un “negozio solidale”, in ottica inclusiva e con il supporto delle Istituzioni. La sottoscrizione del protocollo è solamente l’inizio di un percorso che dovrà portare a concreti risultati».

La firma dell'accordo avverrà all’inizio dell’evento di domani, nel corso del quale l’Aipd Latina festeggerà i suoi dieci anni di vita. in programma, esibizioni di scuole di danza e di ginnastica artistica con la partecipazione di persone affette da sD, spettacoli di magia, l’intervento di motoclub e degli sbandieratori di Sermoneta.