Ponti sulle strade provinciali, controlli e manutenzione programmata

Proseguono i sopralluoghi avviati dalla Provincia di Latina nell’ambito della campagna di indagini finalizzata a censire lo stato manutentivo dei ponti e dei ponticelli che si trovano sulle strade provinciali.

Attraverso l’operato dei tecnici del settore viabilità e trasporti, già dal 2017, in seguito delle risultanze delle indagini sul Ponte Sisto che portarono alla demolizione dello stesso, l’ente di via Costa ha ritenuto opportuno e improcrastinabile procedere al reperimento di somme da destinare alle indagini ispettive delle opere presenti su tutta la viabilità provinciale, al fine di procedere ad una adeguata e opportuna pianificazione degli interventi necessari al mantenimento della transitabilità delle strade.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Migliaia di ponti “scaduti” in Italia, ecco la mappa di...

Nello specifico, i servizi di indagine hanno come obiettivo di procedere alla comprensione dello stato manutentivo delle strutture con contestuale programmazione degli interventi necessari per mantenere i livelli di percorribilità in totale sicurezza nonché alla progettazione, dove questo fosse necessario, di interventi di consolidamento e/o di demolizione e ricostruzione.

Il tutto grazie ai fondi che il Ministero delle infrastrutture ha stanziato a partire da quest’anno proprio per la manutenzione dei ponti.Per alcune opere, già oggetto di indagini ed ispezioni, si sta procedendo alla progettazione dei relativi interventi per la realizzazione dei quali saranno presentate richieste di finanziamento mirate.

Ultimo aggiornamento: 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA