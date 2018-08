di Mauro Evangelisti

ROMA Ci sono tremila chilometri di ponti e viadotti, in Italia, da monitorare e per cui prevedere manutenzione, anche straordinaria. Meglio: una percentuale molto alta di queste opere fu costruita tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, quando c’erano differenti tecniche di costruzione, quando la mole di traffico era assai meno rilevante e quando soprattutto non esisteva ancora il concetto di «durabilità». Si costruiva un ponte o una scuola, in un periodo in cui il Paese correva grazie al boom economico e agli...