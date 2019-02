Nuovo ponte sul Sisto, consegnato il cantiere: da lunedì iniziano i lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato consegnato alla ditta incaricata dei lavori il cantiere di ponte Sisto a Terracina. Si tratta della Janson Bridging Italia che si è aggiudicata la gara europea bandita dalla provincia di Latina.Il cantiere aprirà lunedì e la durata dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte dovrebbe essere di 45 giorni.«Con l’apertura del cantiere – spiega il presidente della Provincia Carlo Medici – apriamo concretamente la fase di costruzione del nuovo ponte sul fiume Sisto. Si tratta di un intervento importante per realizzare il quale sono stati superati una serie di ostacoli: con la demolizione delle pile e la sistemazione della nuova struttura restituiamo a Terracina e all’intera area una parte fondamentale della viabilità, il ripristino della normale circolazione viaria. Attività commerciali e residenti potranno dunque uscire dal lungo isolamento da qui a 45 giorni, quindi prima dell’estate. La Provincia – conclude Medici – si è impegnata fin dall’inizio per la risoluzione del problema e la consegna dell’area alla ditta vincitrice della gara è il risultato di tale sforzo».