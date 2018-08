Priverno: due overdose in poche ore, salvato giovane tossicodipendente

di Sandro Paglia

Un giovane tossicodipendente è stato trovato in fin di vita intorno a mezzogiorno presso il terminal dei bus di Priverno, in preda a una overdose di eroina. E' scattato l'allarme ed è stato soccorso - e salvato - da personale dell'Ares 118..



Il personale del Serd, che ha in carico il giovane, ha riferito che già ieri sera aveva avuto un episodio, tanto da essere trasferito con urgenza presso il "Santa Maria Goretti" di Latina. Il ragazzo, originario di Roccagorga, aveva lasciato l'ospedale questa mattina e una volta tornato a Priverno con l'autobus si sarebbe nuovamente drogato, fino a rischiare la vita.

Venerdì 24 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA