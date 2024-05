Il Pontinia vince e chiude il campionato al terzo posto

L’HC Cassa Rurale Pontinia chiude in bellezza la stagione regolare e si regala l’ultimo successo a spese del Teramo. Con questa vittoria, la quindicesima su venti partite in stagione, la formazione pontina chiude al terzo posto nella classifica del campionato di pallamano di serie A1 femminile. La vittoria sul Teramo porta il Pontinia a 31 punti, uno in più del Bressanone e uno in meno dell’Erice, secondo con 32. Proprio la formazione siciliana sarà la prossima avversaria del Pontinia nella sfida di mercoledì prossimo (alle 18) al palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia, turno d’andata della semifinale dei play-off per l’assegnazione dello scudetto: gara due si giocherà poi in Sicilia e, in caso di parità, si giocherà l'eventuale gara tre sempre a Erice.

«Questa è una vittoria molto importante in ottica play-off, questo successo ci aiuta a essere ancora più motivate in vista di quelle che saranno le partite più importanti della stagione - spiega Eleonora Colloredo a fine gara - noi ci auguriamo di poter dare il meglio di noi anche se affrontiamo una squadra ricca di giocatrici di livello». Molto soddisfatta anche Samia Saraca, giovanissima atleta del Pontinia, che ha avuto molto spazio in campo in questa ultima partita della stagione regolare: «L'emozione di essere impiegata in serie A1 per me è stata tanta - ammette Saraca, autrice di due gol contro il Teramo dell'ex portiere Franceschini - le mie compagne di squadra mi hanno aiutata molto e sono molto soddisfatta di aver dato il mio contributo».

Nonostante il Teramo fosse già salvo la partita per il Pontinia, obbligata a vincere per superare il Bressanone in classifica, è stata molto combattuta.

Dopo un primo tempo giocato a strappi, con le padrone di casa avanti e il Teramo bravo a ricucire: il primo parziale s'è chiuso 17-14. Al ritorno in campo Teramo ha replicato con un parziale di tre gol che è valso il 20-19 in avvio di ripresa poi il Pontinia ha allungato fino al 24-21 e nel finale, con tre gol consecutivi di Colloredo la sgasata che ha spento le velleità delle avversarie fino al 31-27 preludio al 33-30 che ha chiuso il match. Con 10 gol a testa Colloredo e Ateba sono state le top-scorer del Pontinia.

IL TABELLINO

HC Cassa rurale Pontinia: Mkadem, Sitzia, Peppe, Podda 4, Saraca 2, Lo Biundo, Lucarini, Colloredo 10, Stettler, Apuzzo, D’Ambrosio 3, Stefanelli 1, Ateba 10, Gomez 2, Crosta 1. All. Nasta - Laera

Starmed tms Teramo: Franceschini, Terenziani, Sila, Di Prisco 1, Rejeb 16, Martinez Bizzotto 2, Chinnici, Capone, Lanfredi 4, De Angelis, Bellu 1, Ammar 6, De Flaviis. All. Palarie.

Arbitri: Anastasio e Zappaterreno