Incendio al Bar Napoli, nella notte evacuato il palazzo

Paura nella notte in via Isonzo a Latina per un incendio che ha pesantemente danneggiato il Bar Napoli, storica attività di fronte ai Palazzi Barletta. Intorno alle 2 della notte tra domenica e lunedì è scattato l'allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco.

Le fiamme e il fumo hanno danneggiato il palazzo nel lato affacciato sul distributore di benzina e i vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione dei residenti che sono stati svegliati di soprassalto dal trambusto.

Nella notte ci sono stati momenti di panico, dieci le famiglie evacuate, molti i bambini in lacrime dopo la fuga dalle abitazioni invase dal fumo. L'incendio è stato spento dopo alcune ore. Il bar è chiuso e sono in corso verifiche per quantificare l'entità dei danni al locale e alla palazzina.

Da quanto si apprende le fiamme potrebbero essere divampate da un quadro elettrico nella parte retrostante del gazebo del bar e la struttura ha preso fuoco. Le fiamme sono arrivate fino al secondo piano del palazzo, il fumo ha poi fatto il resto. La polizia indaga e al momento non è esclusa nessuna ipotesi.