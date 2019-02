Piano sociale regionale, l'assessore incontra le associazioni a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento sulle politiche sociali organizzato dal Partito democratico con l'assessore regionale Alessandra Troncarelli domani, martedì 19 febbraio, alle 16,30 a Latina, presso il Circolo Cittadino.L'incontro avrà la funzione anche di presentare il nuovo piano sociale della Regione Lazio, appena approvato in Consiglio ed è aperto alle organizzazioni del terzo settore che potranno confrontarsi direttamente con l'assessore.L'iniziativa sarà coordinata dal segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli, e vedrà la partecipazione dei consiglieri regionali pontini Enrico Forte e Salvatore La Penna oltre che della responsabile provinciale del Pd per le politiche sociali Rosanna Morlando.«Abbiamo sempre riconosciuto - afferma Moscardelli - l'importanza dei corpi intermedi e del volontariato, in provincia di Latina, il percorso di confronto tra il Pd e l'associazionismo parte da lontano, dai confronti nel 2017 con le associazioni per concertare la riforma e sulle politiche territoriali. Oggi la maggioranza guidata dal Pd in Regione è riuscita ad approvare il piano sociale e tale risultato merita di essere oggetto di un confronto»